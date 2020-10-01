Son Dakika Haberi | Başakşehir'den Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için transfer açıklaması!

Mustafa Eröğüt'ün beIN SPORTS yayınındaki açıklamaları şu şekilde:

Bütün takımlara başarılar diliyorum. Daha önce Sevilla'ya karşı oynayıp şanssız bir şekilde gruplara kalamamıştık. Bu sezon gruplarda mücadele edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde kolay takım yok. Grubumuzdan mutluyuz. Geçen yıl olduğu gibi Avrupa'daki mücadelemizi şubat ayına taşımak istiyoruz. Eşleştiğimiz 3 takım da 1,5 ay önce Avrupa'da yarı final oynadı. Hazır ve kaliteli takımlar. Biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız.

"RONALDO VE MESSI'Yİ İSTEDİK"

Ronaldo ve Messi'nin olduğu grubu istedik izlerken. Olympiakos'un olduğu grubu da istedik güç dengesi olarak. Messi kulüp ve milli takımda Türkiye'ye karşı hiç oynamadı. Onu buraya getirmek isterdik ama olmadı. Hayırlısı olsun.

"ÜLKE PUANI ÇOK ÖNEMLİ"

Bu yıl bizim ilk Şampiyonlar Ligi tecrübemiz. Biz 6 yıllık bir kulübüz. Önce ön eleme oynadık, sonra playoff'ta elendik. Avrupa Ligi'nde gruplardan çıktık. Adım adım ilerliyoruz. Bizim hedefimiz şubat ayında Avrupa'da devam etmek. Bu isteğimiz Türkiye'nin ülke puanı için de önemli. Sıralamada rakip ülkelerin gerisine düşüyoruz. Türkiye olarak ülke puanlarına ihtiyacımız var.

"RAKİPLERİMİZ GÜÇLÜ"

Bütün rakiplerden çekinip hepsine karşı önlem almamız gerek. PSG ve Manchester United çok büyük ve farklı takımlar. Leipzig de geçen yıl ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Okan Hocamız bununla ilgili gereken çalışmaları yapacaktır.

Gönül ister ki koronavirüs süreci olmasın da maçlar seyircili oynansın. Kopenhag maçındaki gibi bütün vatandaşlarımız Türk bayraklarıyla bizi desteklesin. UEFA'nın çalışmaları devam ediyor. Biz de her türlü duruma hazırlık yapacağız. Stadyumumuzda UEFA kriterleri yönünden bir eksik yok. Elimizden geleni yapacağız.

İRFAN CAN VE VISCA KALACAK

Mustafa Eröğüt, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda ise Edin Visca ve İrfan Can Kahveci bu sezon takımda kalacak, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Bir tane hücum oyuncusu almayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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