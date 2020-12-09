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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Başakşehir'de Rafael'den maç sonu flaş yorum! 'Duruş sergilemeliydik'
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Haber Giriş: 09.12.2020 - 23:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Başakşehir'de Rafael'den maç sonu flaş yorum! 'Duruş sergilemeliydik'

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Son Dakika Haberi | Başakşehir'de Rafael'den maç sonu flaş yorum! 'Duruş sergilemeliydik'
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Başakşehir'in sağ beki Rafael, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 5-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 5-1 mağlup olan Başakşehir'de Rafael, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Rafael'in açıklamaları;

Takımımla gurur duyuyorum. Dün alınmış olan karar sadece bizim için değil, herkes için önemliydi. Bir duruş sergilememiz gerekiyordu. Bu duruş nedeniyle herkesin saygısını kazanmak bizi gerçekten mutlu ediyor.

'HİSLERİNİ ANLAYABİLİYORDUK'

Dün soyunma odasındaki atmosferi açıklamak zordu. Bir arada olup Webo'yu teselli etmemiz ve aile duruşu göstermemiz önemliydi. Webo'nun hislerini de anlayabiliyorduk

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