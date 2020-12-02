Son Dakika Haberi | Başakşehir'de Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci yorumu! 'Daha iyi olmalı'

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e 4-3 mağlup olan Başakşehir'de Okan Buruk, maç sonunda hat-trick yapan İrfan Can Kahveci hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

2. yarının başından maçın sonuna kadar oyunun daha çok hakimiydik, rakibe daha çok baskı yaptık. Tempomuzu kabul ettirdik ve zaman zaman da daha yüksek tempoya çktık. Süper Lig ile Premier Lig ve Bundesliga'yı tempo olarak karşılaştırıyoruz, Şampiyonlar Ligi'nde de yüksektir ve biz bu tempolara çıktık. 3-3'ü de bulduk, belki 1 gol daha atabiliriz diye düşündük

KOLAY GOLLER YEDİK

Bugün baktığımızda yiyeceğimiz golleri yemedik, yemeyeceğimiz golleri çarpmalarla yedik. Futbolda her şey var. Ben oyuncularımı performansları nedeniyle tebrik ediyorum. İrfan'ın 2. yarıdaki oyunu bize katkı sağladı. Kolay goller yedik, kolay da şanslar elde ettik, kazanabilirdik

HER MAÇ BUNU YAPMALI

İrfan Can Kahveci için Şampiyonlar Ligi çok önemli. Bu sezon başında konuştuğumuzda, Şampiyonlar Ligi'nin önemini, iyi takımlarda Avrupa'da oynamak istiyorsa iyi futbol ortaya koyması gerektiğini söyledik. Bugün hem ofansif, hem defansif anlamda iyi oynadı. 3 tane çok güzel gol attı, bu çok önemli, çok değerli. 3 gol de ceza sahası dışından. Onun değerini ortaya çıkaracak bir şey bu. Demba Ba ile dün de bunu konuştuk, İrfan'ın çok kaliteli olduğunu, çok daha iyi yerlerde olması gerektiğini ve olabileceğini söyledik. Her maç bu performansı ortaya koyması gerekiyor