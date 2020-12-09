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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Başakşehir'de Okan Buruk'tan Başakşehir maçı sonrası itiraf! 'Odaklanmak zor oldu'
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Haber Giriş: 09.12.2020 - 23:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Başakşehir'de Okan Buruk'tan Başakşehir maçı sonrası itiraf! 'Odaklanmak zor oldu'

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Son Dakika Haberi | Başakşehir'de Okan Buruk'tan Başakşehir maçı sonrası itiraf! 'Odaklanmak zor oldu'
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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 5-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 5-1 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un sözleri;

Soyunma odasına gidişimiz, sonra oyuncularımızla aldığımız karar... Burada en önemli şeylerden biri de rakip takımın, özellikle Neymar ve Mbappe'nin saha kenarına gelip destek olması ve maçı oynamak istememeleri. İki takımın ortak aldığı bir karar oldu aslında.

Her anlamda zorlandığımız bir saat geçirdik. Tekrar maça çıkıp oynanmasının doğru olmadığını düşündük. UEFA'nın da bugüne erteleme kararının çok doğru olduğunu düşünüyorum

BERABER TEPKİ VERDİLER

Etkilenen çok oyuncu oldu. Hem bizim hem PSG'nin oyuncuları beraber tepki verdiler. Bu anlamda birbirine destek olan çok oyuncu vardı. Ya hep beraber çıkarız ya hiç çıkmayız dedik. Bu duruşu takımla birlikte sergilemek, iki takımın sergilemesi çok önemliydi

UEFA'YA TEŞEKKÜR ETMEK LAZIM

Bir yandan sahaya çıkmazsak korkularımız vardı, 3 puan silinebilir, ceza alabiliriz. UEFA'ya da teşekkür etmek lazım, bu anlayışı gösterdiler. Bu kadar büyük organizasyon içinde maçı bugüne erteleme kararı aldılar.

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