Son Dakika Haberi | Başakşehir'de Mert Günok'tan galibiyet yorumu: 'İmkansız olmadığını gösterdik'

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 2-1 mağlup eden Başakşehir'de Mert Günok, maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Mert Günok'un sözleri;

Tarihi bir gün oldu bizim için. Bu galibiyetini sinyallerini vermiştik. Zor bir kura çektik ama imkansız olmadığını gösterdik. Önceki maçlarda gol yollarındaki sıkıntı nedeniyle galibiyeti veya puanı kaçırdık

DİĞER MAÇLAR UNUTMAMAK GEREKİYOR

Ülkemizin deprem dolayısıyla içinde bulunduğu zor dönemde milli maç gibi sahaya çıktığımızı düşünüyorum. Futbol içinde kalırsak ülke puanı adına da önemli galibiyet oldu. Bir galibiyetle galibiyet sarhoşu olup diğer maçları unutmamak gerekiyor