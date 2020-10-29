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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Başakşehir'de İrfan Can, Mbappe ile zirvede!
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Haber Giriş: 29.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Başakşehir'de İrfan Can, Mbappe ile zirvede!

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Son Dakika Haberi | Başakşehir'de İrfan Can, Mbappe ile zirvede!
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Başakşehir'in dünkü etkili futbolunda İrfan Can Kahveci öne çıkan isimlerden biri oldu.

Tecrübeli futbolcu, karşılaşma boyunca 5 şut pası vermeyi başardı.

Bu istatistikte PSG’nin Fransız yıldız oyuncusu Mbappe ile sahanın en iyisi olan milli futbolcu, bununla birlikte karşılaşma boyunca 63 kez topla buluştu ve turuncu lacivertli takım arkadaşlarına verdiği paslarda yüzde 87.5’lik isabet oranı yakaladı.

İrfan Can 4 şut çekmesine rağmen isabet bulamadı.

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