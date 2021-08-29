Son Dakika Haberi... Başakşehir'de Emre Belözoğlu sesleri! Sarri ve Şenol Güneş derken Aykut Kocaman'ın yerine...

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından İtalya'da Lazio'yu çalıştıran Maurizio Sarri'nin yardımcılığını yapması ya da A Milli Takım'da Şenol Güneş'in ekibinde yer alması beklenen Emre Belözoğlu, henüz bir kulüple anlaşmadı.

Geçen sezonu Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü olarak tamamlayan Belözoğlu için Başakşehir sesleri yükselmeyi başardı.

3'TE 0 İLE BAŞLADIKTAN SONRA...

Başakşehir, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. İlk iki haftada ise Alanyaspor ile Konyaspor'a da kaybeden 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın koltuğu tartışmaya başlandı.

Taraftarlar, sosyal medyada Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesi yönünde çok sayıda paylaşımlar yaptı.

'SANA İHTİYACIMIZ VAR'

Ayrıca Başakşehir'in taraftar grubu 1453 Başakşehirliler Derneği'nin Başakşehir Stadı önüne astığı pankartla eski kaptanlarını göreve çağırarak "Sana da, hırsına da ihtiyacımız var" mesajını paylaştı.

GÖRÜŞME İDDİASI

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Emre Belözoğlu'nun da görüşme yapmaya hazırlandığı yönünde iddialar da ortaya çıktı.

Emre Belözoğlu, 2015-2019 yılları arasında Başakşehir'de forma giydi ve takımın kaptanlığını yaptı.

SARRI'NIN EKİBİNE KATILACAK İDDİALARI

Futbolu bıraktığı Fenerbahçe'de geçen sezona sportif direktör olarak başlayan, son 10 haftayı ise teknik direktör olarak tamamlayan Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda Sarri'nin yönettiği Lazio'da görev alacağı iddia edilmiş ancak sonrasında resmi gelişmeler yaşanmamıştı.

'ŞENOL GÜNEŞ İLE ANLAŞAMADI'

EURO 2020 sonrasında ise Şenol Güneş, bizzat Emre Belözoğlu ile birlikte çalışabileceğini açıklamasına karşın taraftarların anlaşmaya varamadığı belirtilmişti.

BURSASPOR'U REDDETTİ

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un 2.Başkanı Emin Adanur, geçtiğimiz hafta teknik direktörlük pozisyonu için Emre Belözoğlu ile görüştüklerini ancak anlaşma sağlanamadığını açıklamıştı.

AYKUT KOCAMAN'IN BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

Başakşehir'in başında 24 maça çıkan Kocaman, 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

DEMBA BA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Maçtan hemen sonra Başakşehir'in eski forveti Demba Ba, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Başakşehir, Kayserispor'a içerde 1-0 mağlup olunca Demba Ba 'esneme' ve 'uyku' emojisinden oluşan bir paylaşım yaptı. Bu gönderiyi dakikalar içerisinde yüzlerce kişi beğendi.

Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'la yaşadığı problemlerden ötürü sık sık gündeme gelen Demba Ba, 26 Nisan'da takımdan ayrılmıştı.