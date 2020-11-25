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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Başakşehir'de Deniz Türüç: "Biz kimseden korkmuyoruz"
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Haber Giriş: 25.11.2020 - 01:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Başakşehir'de Deniz Türüç: "Biz kimseden korkmuyoruz"

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Son Dakika Haberi | Başakşehir'de Deniz Türüç: "Biz kimseden korkmuyoruz"
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Medipol Başakşehir'in Machester United'a mağlup olduğu maçta takımının tek golünü atan Deniz Türüç, "Mağlubiyet için üzgünüz, ama ikinci yarıdaki oyun bize umut verdi." dedi.

Harika bir frikik golü atan Deniz, ikinci yarıdaki oyunlarının umut verici olduğunu belirtirken, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Old Trafford'dasın, Manchester United'a karşı oynuyorsun. İlk maçı kazanmak da bize belli zorluklar getirdi. Bu maçı bir rövanş olarak gördüler. Mağlubiyet için üzgünüz, ama ikinci yarıdaki oyun bize umut verdi. Biz Türkiye'yi gururlandırmaya çalışıyoruz. Buraya gelip kapanmıyoruz. Leipzig'e, Paris'e, MANU'ya karşı iyi oynadık. Biz kimseden korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.

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