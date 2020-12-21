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Haber Giriş: 21.12.2020 - 16:22 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa finali Katar'da oynanacak

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Son dakika haberi | Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
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Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 2020 Süper Kupa finalinin Katar'da yapılması kesinleşti! Final, 12 yıl sonra yeniden yurt dışında düzenlenecek.

Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 2020 Süper Kupa finalinin Katar'da yapılması kesinleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada Süper Kupa finalini Katar’da oynatmayı planladıklarını duyurmuştu.

2006’dan bugüne kadar düzenlenen TFF Süper Kupa ilk 3 yıl Almanya’da sahiplerini bulmuştu. Maçlar, Frankfurt, Köln ve Duisburg şehirlerinde oynanmıştı.

Son dakika haberi | Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa finali Katarda oynanacak

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