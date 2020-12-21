Son dakika haberi | Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa finali Katar'da mı oynanacak?
Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 2020 Süper Kupa finalinin Katar'da yapılması gündemde. Organizasyonun resmiyet kazanması halinde final, 12 yıl sonra yeniden yurt dışında düzenlenmiş olacak.
Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 2020 Süper Kupa finalinin Katar'da yapılması gündemde.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada Süper Kupa finalini Katar’da oynatmayı planladıklarını duyurmuştu.
2006’dan bugüne kadar düzenlenen TFF Süper Kupa ilk 3 yıl Almanya’da sahiplerini bulmuştu. Maçlar, Frankfurt, Köln ve Duisburg şehirlerinde oynanmıştı.
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