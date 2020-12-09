Son dakika haberi: Başakşehir neden maçtan çekildi? Maç devam edecek mi? Paris'te PSG Başakşehir maçında ırkçılık!

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda PSG ile deplasmanda karşılaştı. Heyecan dolu karşılaşmada 16. dakikada Pierre Webo soyunma odasına gitti. Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette." ifadeleri kullanıldı. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Maçın 4. hakemi sahaya çıkarsa biz çıkmayacağız. dedi. Maçın ertelenip ertelenmeyeceği birazdan belli olacak. İşte, detaylar.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA GERGİNLİK

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir’in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6’ncı ve son maçında 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir’in yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Karşılaşmanın 14’üncü dakikasında maçın hakemi Hategan’ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo’ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4’üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

İstanbul Başakşehir’in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irkçılığa hayır" ifadeleri yer aldı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: 4. HAKEM SAHAYA ÇIKARSA BİZ ÇIKMAYACAĞIZ

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Maçın 4. hakemi sahaya çıkarsa biz çıkmayacağız. Başakşehir Kulübü olarak sonuçlarına katlanırız. Buna duyarsız kalamayız. UEFA'nın dünyanın herkesin önünde hakem Webo için "Negro'yu atın" ifadesini kullanıyor. Eğer 4. hakem saha dışına atılırsa maça çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu görevden alındı.