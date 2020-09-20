Son Dakika Haberi | Başakşehir-Galatasaray maçında Okan Buruk'tan penaltı isyanı!

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 13.dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrasında verilen penaltı kararına büyük tepki gösterdi.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem Atilla Karaoğlan ve 4.hakem Tugay Numanoğlu'nun yanına giderek " Hocam havaya çıktı! Elini ne yapacak hocam! Ne yapacak elini biriniz söyleyin!" dedi.

Penaltı atışını gole çeviren Radamel Falcao, sarı-kırmızılıları 14. dakikada 1-0 öne geçirdi

İKİNCİ YARIDA DA TEPKİ

Mücadelede 68.dakikada Marcao’nun ceza sahasına girilirken yaptığı faulde hakem Atilla Karaoğlan’ın kart çıkarmaması üzerine Okan Buruk alkışla tepki gösterdi.

Başakşehir Teknik Direktörü Buruk, saha kenarında ‘Bravo’ diye bağırarak hakeme alkışla tepki gösterince tribünde maçı izleyen teknik ekipten de bu harekete destek geldi.