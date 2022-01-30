Son Dakika Haberi... Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trezeguet transferini açıkladı!

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Medipol Başakşehir ara transfer döneminde bir hamle daha gerçekleştirmek üzere.

İstanbul ekibi, Aston Villa forması giyen Mısırlı yıldız Trezeguet'yi renklerine bağlıyor.

'ASTON VILLA İLE ANLAŞTIK'

NTV'ye konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Trezeguet’nin kiralık transferi konusunda Aston Villa ile anlaştık. Yakın zamanda takıma katılacak." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de iki sezon Kasımpaşa forması giyen 27 yaşındaki futbolcu İstanbul ekibine Anderlecht'ten 2 milyon euro'ya transfer olmuş ve 2019 yazında Aston Villa'ya 10 milyon euro karşılığında gönderilmişti.

Aston Villa formasıyla ilk sezonunda 41 maça çıkan Trezeguet 7 gol ve 2 asist üretmiş, geçen sezon ise 22 maçta 2 gol ve 2 asiste imza atmıştı. Mısırlı futbolcu bu sezon ise Aston Villa formasını yalnızca 11 dakika giyebildi.

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Ülkesi Mısır ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Trezeguet'nin kısa süre içinde Medipol Başakşehir formasıyla Süper Lig'e dönecek.