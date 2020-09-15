Son Dakika Haberi | Barcelona'dan heyecanlandıran Türkiye paylaşımı

Barcelona'nın Türkiye resmi Twitter hesabı, Türk futbolseverleri heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Kum saati ve Türkiye bayrağının yer aldığı paylaşımda "yakında" ifadesine yer verildi.

İşte o paylaşım:

Kısa bir süre sonra ikinci bir paylaşım daha yapan Barcelona, yeni transferi Miralem Pjanic'in yer aldığı bir video yayımladı.

Boşnak futbolcu, Kolpaçino filmindeki "hedef ben miyim Tayfun?" repliğini canlandırdı.