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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Barcelona'dan heyecanlandıran Türkiye paylaşımı
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Futbol
Haber Giriş: 15.09.2020 - 20:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Barcelona'dan heyecanlandıran Türkiye paylaşımı

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Son Dakika Haberi | Barcelona'dan heyecanlandıran Türkiye paylaşımı
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İspanyol devi Barcelona'nın resmi Twitter hesabından meraklandıran bir paylaşım geldi.

Barcelona'nın Türkiye resmi Twitter hesabı, Türk futbolseverleri heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Kum saati ve Türkiye bayrağının yer aldığı paylaşımda "yakında" ifadesine yer verildi.

İşte o paylaşım:

Son Dakika Haberi | Barcelonadan heyecanlandıran Türkiye paylaşımı

Kısa bir süre sonra ikinci bir paylaşım daha yapan Barcelona, yeni transferi Miralem Pjanic'in yer aldığı bir video yayımladı.

Boşnak futbolcu, Kolpaçino filmindeki "hedef ben miyim Tayfun?" repliğini canlandırdı.

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