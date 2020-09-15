Son Dakika Haberi | Barcelona'dan heyecanlandıran Türkiye paylaşımı
İspanyol devi Barcelona'nın resmi Twitter hesabından meraklandıran bir paylaşım geldi.
Barcelona'nın Türkiye resmi Twitter hesabı, Türk futbolseverleri heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
Kum saati ve Türkiye bayrağının yer aldığı paylaşımda "yakında" ifadesine yer verildi.
İşte o paylaşım:
Kısa bir süre sonra ikinci bir paylaşım daha yapan Barcelona, yeni transferi Miralem Pjanic'in yer aldığı bir video yayımladı.
Boşnak futbolcu, Kolpaçino filmindeki "hedef ben miyim Tayfun?" repliğini canlandırdı.
"Hedef ben miyim Tayfun?" 😁— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) September 15, 2020
– @Miralem_Pjanic 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/55EYDawmkI
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