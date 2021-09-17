Son Dakika Haberi... Barcelona'dan flaş transfer açıklaması! 'Real Madrid, Mbappe ve Haaland'ı alabilir'

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Spor Arena Dış Haber - Yaz transfer döneminin beklentinin altında geçiren kulüplerden biri olan Real Madrid, iki büyük ismin transferini bitirmeyi hedefliyor.

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid, 2022 yazında Kylian Mbappe ve Erlin Haaland'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek.

75 MİLYON EUROYA BİTECEK

Haberde; Borussia Dortmund'un golcüsü Haaland'ın sezon sonunda serbest kalma maddesinin 75 milyon euro olacağını ve Madrid ekibinin pusuda beklediği belirtildi.

BEDAVAYA MBAPPE

Real Madrid'in, Messi transferinden sonra takımdan ayrılmak istediği belirtilen Mbappe'ye de sözleşmesinin bitmesi sayesinde bedavaya imza attıracağı kaydedildi.

BARCELONA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Barcelona Başkan Yardımcısı Eduard Romeu da bir radyo kanalına yaptığı açıklamalarda "Real Madrid, şu anda Mbappe ve Haaland'ı transfer edebilecek ekonomik yapıya sahip. Çok büyük bir kulüp, çok güçlü bir kulüp. Son yıllarda işlerimizi özenli yapsaydık, biz de aynı durumda olurduk. Florentino Perez'in kulübü yönetim tarzına şapka çıkarıyorum. İş dünyasında ona hayranım" ifadelerini kullandı.

TEBAS'IN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

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La Liga Başkanı Javier Tebas da, Real Madrid'in gelecek yaz Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı transfer edebilecek parası ve limitinin olduğunu vurgulamıştı.

Tebas, "Real Madrid, 200 milyon euroluk oyuncu sattı. Mbappe ve Haaland'ı bir arada transfer edebilecek para ve limitleri var. Zarar etmiyorlar ve sürekli oyuncu satıyorlar. PSG'nin 400-500 milyon euro oyuncu bütçesi olup sürekli zarar etmesine rağmen Mbappe teklifini geri çevirmesini anlayamadım." şeklinde konuşmuştu.

13 MAÇ 13 GOL

Mbappe, bu sezon PSG'de 6 maçta forma giyerken 4 gol kaydetti ve 3 asist yaptı. Haaland ise 7 maçta 9 gol, 4 asistlik performans sergiledi.