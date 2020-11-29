Son Dakika Haberi | Barcelona'dan dev kesinti

Pandemi nedeniyle yaşanan gelir kaybını maaş indirimiyle dengelemeye çalışan Barcelona yönetimi; futbolcular ve teknik ekiple anlaşma sağladı.

Kulüp, bu sezon yıllık ücretlerin 122 milyon Euro’luk kısmını ödemeyecek. 50 milyon Euro’luk ödemeyi ise 3 yıllık vadede gerçekleştirecek.

Barcelona’nın son bilançosunda 271 milyon Euro artan borçlar, 488 milyon Euro’ya ulaşmıştı.

Koronavirüs pandemisi öncesi yıllık 1 milyar Euro’luk gelirin yüzde 60’ını takıma ödeyen Barcelona’da pandemi sonrası gelirler 855 milyon Euro’ya düştü. Oyuncu maaşlarının toplam gelirdeki oranı ise yüzde 80’e çıkmıştı.

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