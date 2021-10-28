Son Dakika Haberi... Barcelona'da Ronald Koeman dönemi resmen sona erdi!

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Barcelona, teknik direktör Ronald Koeman ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Katalan ekibinin Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Koeman ile ilgili karar verildi.

MAÇ SONU ACİL TOPLANTI

Barcelona yönetiminin acil olarak gerçekleştirdiği toplantının ardından Koeman'ın görevine son verildiği resmen açıklandı.

Koeman, Vallecano yenilgisinin ardından "Rakipten daha fazla pozisyon yakaladık. Oyunda onlardan aşağı kalır bir yanımız yoktu. Tek eksiğimiz goldü. Diğer takımların Vallecano'ya karşı bizim kadar şans bulabildiğini düşünmüyorum. Ancak sonuç adaletsiz oldu. Barcelona'daki geleceğimin tehlikede olup olmadığını bilmiyorum" şeklinde konuşmuştu.

XAVI HERNANDEZ SESLERİ

Barcelona'da yaklaşık 15 ay görev yapan Koeman, toplamda 67 maça takımın başında çıkarak 39 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 12 beraberlik aldı.

Koeman, Barcelona ile geçen sezon Kral Kupası'nı kazandı.

İspanyol basını, Barcelona'da Koeman'ın yerine gelebilecek en güçlü teknik direktör adayının Xavi Hernandez olduğunu iddia ediyor.

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