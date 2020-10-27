Son Dakika Haberi | Barcelona'da Josep Bartomeu istifa etti

Diario Sport'un haberine göre, Barcelona'da Başkan Bartomeu ve yönetim kurulu istifa etti.

Katalan kulübünde üyelerin güvensizlik oyu toplamaya başlamasının ardından Barcelona yönetimi görevden ayrılmaya hazırlanıyor.

Bartomeu'nun ayrılık kararını Devler Ligi'ndeki Juventus maçından önce açıklaması bekleniyor.

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