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Haber Giriş: 27.10.2020 - 22:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Barcelona'da Josep Bartomeu istifa etti

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Son Dakika Haberi | Barcelona'da Josep Bartomeu istifa etti
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İspanya La Liga devi Barcelona'da Başkan Josep Bartomeu ve yönetim kurulunun istifa ettiği iddia edildi.

Diario Sport'un haberine göre, Barcelona'da Başkan Bartomeu ve yönetim kurulu istifa etti.

Katalan kulübünde üyelerin güvensizlik oyu toplamaya başlamasının ardından Barcelona yönetimi görevden ayrılmaya hazırlanıyor.

Bartomeu'nun ayrılık kararını Devler Ligi'ndeki Juventus maçından önce açıklaması bekleniyor.

Son Dakika Haberi | Barcelonada Josep Bartomeu istifa etti

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