Son Güncelleme:
Son Dakika Haberi | Barcelona'da Ansu Fati 4 ay yok
Barcelona, Real Betis maçında sakatlanan ve menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edilen Ansu Fati'nin 4 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati, sol dizinde tespit edilen menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi.
Katalan ekibi, Ansu Fati'nin 4 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Barcelona'nın 18 yaşındaki forveti Fati, ligde bu sezon 7 maçta attığı 4 golle takımının en golcü ismi olarak ilk sırada bulunuyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle