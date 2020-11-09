Son Dakika Haberi | Barcelona'da Ansu Fati 4 ay yok

Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati, sol dizinde tespit edilen menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi.

Katalan ekibi, Ansu Fati'nin 4 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Barcelona'nın 18 yaşındaki forveti Fati, ligde bu sezon 7 maçta attığı 4 golle takımının en golcü ismi olarak ilk sırada bulunuyor.