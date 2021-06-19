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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Barcelona, Memphis Depay transferini resmen açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 19.06.2021 - 19:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Barcelona, Memphis Depay transferini resmen açıkladı!

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Son Dakika Haberi... Barcelona, Memphis Depay transferini resmen açıkladı!

La Liga ekiplerinden Barcelona, Lyon'dan ayrılan Memphis Depay'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Barcelona, Memphis Depay'ın transferini resmen açıkladı.

Depay, Sergio Agüero ve Eric Garcia'nın gelişinden sonra bedelsiz bir hamleyle Blaugrana'ya katılan üçüncü oyuncu oldu.

Lyon ile sözleşmesi biten ve bonservissiz olarak Barcelona'nın yolunu tutan Depay, geçtiğimiz sezon 40 maçta 22 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

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