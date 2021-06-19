Son Dakika Haberi... Barcelona, Memphis Depay transferini resmen açıkladı!

Barcelona, Memphis Depay'ın transferini resmen açıkladı.

Depay, Sergio Agüero ve Eric Garcia'nın gelişinden sonra bedelsiz bir hamleyle Blaugrana'ya katılan üçüncü oyuncu oldu.

Lyon ile sözleşmesi biten ve bonservissiz olarak Barcelona'nın yolunu tutan Depay, geçtiğimiz sezon 40 maçta 22 gol, 12 asistlik performans sergiledi.