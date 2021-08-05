Son Dakika Haberi... Barcelona, Lionel Messi'nin ayrılığını resmen açıkladı!

Katalan devi Barcelona, uzun süredir sözleşme yenileme konusunda görüşmeler yaptığı Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Katalan ekibinin açıklamasında "Messi'yle anlaşmaya varılmasına ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olunmasına karşın, LaLiga yönetiminin ekonomik ve yapısal engelleri nedeniyle anlaşma resmileşemiyor. Bu durumla karşı karşıya kalan Messi, Barcelona'ya bağlı kalmaya devam etmeyecek." ifadeleri yer aldı.

BARÇA İLE KUPALARA AMBARGO KOYDU

Kariyerini 16 yıldır Katalan ekibinde sürdüren Messi, Barcelona'da 10 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

778 MAÇTA 672 GOL

Barcelona tarihinin en başarılı futbolcusu olarak değerlendirilen Messi, Katalan temsilcisinde 778 karşılaşmada 672 gole imza attı.