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Futbol
Haber Giriş: 01.11.2020 - 00:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Barcelona galibiyete hasret kaldı

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Son Dakika Haberi | Barcelona galibiyete hasret kaldı
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İspanya La Liga'da Barcelona, deplasmanda Alaves'le 1-1 berabere kaldı ve topladığı 8 puanla 12. sırada yer aldı. Katalan ekibi, ligde üst üste dördüncü maçından da galibiyet çıkaramadı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Luis Rioja'nın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım ilk yarıyı da bu skorla kapattı.

Barcelona 63. dakikada Antoine Griezmann ile beraberliği yakaladı.

Alaves'te Jota Peleteiro 62. dakikada ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ligde geçen hafta sahasında Real Madrid'e mağlup olan Katalan takımı, bu hafta da Alaves'te puan kaybetti.

Barcelona adına maçta tek olumlu gelişme, Griezmann'ın bu sezonki ilk golünü atması oldu.

Ligde iki maçı eksik olan Barcelona 8 puanla 12. sırada, Alaves aynı puanla 13. sırada yer alıyor.

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