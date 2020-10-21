MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika haberi | Barcelona, 4 futbolcusunun sözleşme süresini uzattı
GeriFutbol Son dakika haberi | Barcelona, 4 futbolcusunun sözleşme süresini uzattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 21.10.2020 - 01:39 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Barcelona, 4 futbolcusunun sözleşme süresini uzattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İspanya'nın Barcelona Kulübü, futbolcularından Gerard Pique, Marc Ter Stegen, Clement Lenglet ve Frenkie de Jong'un sözleşme sürelerini uzattı.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, futbolculardan Pique'nin sözleşmesinin 30 Haziran 2024'e, kaleci Ter Stegen'in sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e, Lenglet ve De Jong'un sözlemesinin ise 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı bildirildi.

Katalan kulübü, serbest kalma bedellerini ise Pique ve Ter Stegen'de 500 milyon avro, De Jong'da 400 milyon avro ve Lenglet'de 300 milyon avro olarak açıkladı.

Kovid-19 salgınından dolayı futbolcularının maaşlarını düşürmek için yarından itibaren müzakerelere başlayacak olan Barcelona'nın, görüşmelerden önce takımdaki 4 önemli isimle sözleşme yenilemesi dikkati çekti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle