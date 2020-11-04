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Haber Giriş: 04.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Barça, Lionel Messi'nin maaşını kesmeye, City teklife hazırlanıyor

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Son Dakika Haberi | Barça, Lionel Messi'nin maaşını kesmeye, City teklife hazırlanıyor
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Barcelona’da geçici başkan Carles Tusquets kulüpte büyük bir maaş kesintisine gidileceğini ve Messi’ye ayrıcalık yapılmayacağını ifade ederken M.City’nin ocakta Arjantinli yıldıza sözleşme teklif edeceği öne sürüldü.

Sezon öncesi ayrılma istediği reddedilen yıldız futbolcu için Premier Lig ekibi ısrarı sürüyor.

Telegraph gazetesi Messi gibi sözleşmesi 2021’de bitecek Guardiola’nın, Barça iddialarını reddettiği bu günlerde City’de kalarak Messi’yi kadrosuna katabileceği iddia etti.

Son Dakika Haberi | Barça, Lionel Messinin maaşını kesmeye, City teklife hazırlanıyor

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