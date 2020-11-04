Son Dakika Haberi | Barça, Lionel Messi'nin maaşını kesmeye, City teklife hazırlanıyor

Sezon öncesi ayrılma istediği reddedilen yıldız futbolcu için Premier Lig ekibi ısrarı sürüyor.

Telegraph gazetesi Messi gibi sözleşmesi 2021’de bitecek Guardiola’nın, Barça iddialarını reddettiği bu günlerde City’de kalarak Messi’yi kadrosuna katabileceği iddia etti.

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