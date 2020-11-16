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Haber Giriş: 16.11.2020 - 18:37 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Balıkesirspor'da Fenerbahçe'den kiralanan İsmail Yüksek sakatlandı

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Son Dakika Haberi | Balıkesirspor'da Fenerbahçe'den kiralanan İsmail Yüksek sakatlandı
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TFF 1. Lig ekiplerinde Aydeniz Et Balıkesirspor'un sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, son antrenmanda sol kasığından sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı.

Kırmızı-beyazlı ekip, 23 Kasım Pazartesi günü oynayacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Mesut Dilsöz yönetiminde geçiş çalışması yapan Balıkesirspor'da, Fenerbahçe'den kiralanan İsmail Yüksek sol kasığından sakatlandı.

Dilsöz yaptığı açıklamada, antrenmanda kasığından sakatlanan İsmail Yüksek'in iki hafta oynayamayacağını belirtti.

Ümraniyespor maçında üç puan almayı hedeflediklerini aktaran Dilsöz, "Arayı iyi değerlendirdik. Milli takıma giden Foxi de yarın takıma katılacak. Zemin bozuk olduğu için bu hafta bazı antrenmanlarımızı stadyumda yapacağız. Takımda sakatlıklar dışında moral ve motivasyon yüksek. Ümraniyespor engelini aşarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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