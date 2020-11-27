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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Balıkesirspor'da 8 futbolcu ve 3 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 01:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Balıkesirspor'da 8 futbolcu ve 3 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Son Dakika Haberi | Balıkesirspor'da 8 futbolcu ve 3 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 8 futbolcu ile 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, pazar günü oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline Kovid-19 testi yapıldı.

Açıklamada, sonuçlanan testlerde 8 futbolcu ile 3 personelde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi

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