Son Dakika Haberi | Bakan Kasapoğlu, teknik direktör Yılmaz Vural’ı ziyaret etti

Bakan Kasapoğlu, İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesinde yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın son durumunu öğrenmek ve geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak üzere Vural ailesiyle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, ziyaret sırasında Vural ailesinin yanında bulunan teknik direktör Bülent Uygun'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.