Son Dakika Haberi | Bakan Kasapoğlu ile Vali Yerlikaya, İstanbul Park’ta incelemelerde bulundu

Kurtköy’deki İstanbul Park Pisti’nde düzenlenecek yarışla ilgili konuşan Kasapoğlu, ilk olarak şunları söyledi;



"Bugün 10 Kasım, vefatının 82. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ondan aldığımız emaneti, Cumhuriyetimizi daha yükseklere taşımak ve en büyük varlığımız gençlere en güzel şekilde emanet etmek uğruna tüm çabamız, gayretimizle bir ve beraber olarak çalışıyoruz, çalışacağız. Ruhu şad olsun. Sayın Valimiz’le, Intercity’nin yönetim kurulu başkanı Vural Bey’le beraber Formula’nın hazırlıklarını birlikte inceliyoruz ve her şeyin şu an itibarıyla gayet güzel cereyan ettiğini gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



Kasapoğlu, Türkiye’nin son 18 yılda iddiasını her alanda yukarıya taşıdığını vurgulayarak, "Ülkemiz özellikle son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, öncülüğüyle, güçlü liderliğiyle her alanda iddiasını yukarılara taşıdı, spor ve spor turizmi de bunlardan biri. Bu heyecana şahitlik yapmak bizler için ayrı bir mutluluk. Organizasyona İstanbul Park, 9 yıl aradan sonra yine ev sahipliği yapacak. Ülkemizi, İstanbul’umuzu tanıtma adına da önemli bir fırsat" dedi.



Türkiye’nin tesis altyapısı ve organizasyon kabiliyetiyle önemli ev sahipliklerini gerçekleştirdiğini dile getiren Kasapoğlu, "Türkiye son 18 yıllık süreçte geldiği nokta itibarıyla artık organizasyonları talep etmekten öte organizasyonlar tarafından talep edilen, aranılan bir ülke oldu. Pek çok branşta sıcak ev sahipliğimizle, mükemmel tesislerimizle her türlü organizasyonu en güzel şekilde gerçekleştiren ülkelerden biriyiz, en öncülerindeniz. İnşallah inanıyorum ki Formula yarışlarını da önümüzdeki hafta sonu en güzel şekliyle gerçekleştirerek yine tarihte güzel bir yer edineceğiz. Spor turizmi, spor tesisleşmesi diyoruz. Geçtiğimiz günlerde Zap Suyu’nda rafting şampiyonası düzenlemiştik. Önümüzdeki günlerde Şırnak’ta Cudi’de tenis şampiyonası düzenleyeceğiz. Otomobiliyle, tenisiyle, voleyboluyla, futboluyla, basketboluyla iddiamızı yeterli değil, çok daha yukarılara çıkarma gayretlerimiz var. Bu anlamda hem özel sektörümüz hem sivil toplumumuz hem de devletimizin tüm kuruluşları bugün bir kez daha bu sinerjiyi ortaya koyuyor. Ben bu manada bu sinerjinin, bu beraberlik tablosunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu tabloları daha da artırma noktasında olsun, iş birlikleri ve bu çerçevede yeni birtakım çalışmaları da önümüzdeki günlerde göreceğiz" şeklinde konuştu.







Bakan Kasapoğlu, sporda çıtayı sürekli daha yukarıya taşıdıklarını ifade ederek, "Spor; kardeşlik, sevgi, birlik, beraberlik demek. Bu coğrafyanın, ülkemizin, bu aziz milletin ruhunu en güzel ortaya koyacağı yönlerden birkaçı bunlar. Sporun bu yönüyle inşallah gerek ulusal gerek uluslararası anlamda çıtayı hep yukarılara taşıyacağız. Önümüzde olimpiyatlar ve çeşitli organizasyonlar var, sporcularımız bizleri gururlandıracak, buna inanıyoruz. Bu güzel millet her türlü sevincin en güzelini hak ediyor ve inşallah onlara bu sevinci yaşatma adına spor camiası olarak yine kurum ve kuruluşlar olarak çalışacağız. Tüm sporseverlere keyifli bir hafta sonu diliyorum. Pandemi yüzünden izleyici olmaması büyük bir kayıp ama ülkemiz pandemi sürecine rağmen bu tür organizasyonu ne kadar güzel ve güvenli bir şekilde gerçekleştireceğini de tekrar ispat etmiş olacak. Pilotlara ve takımlara da başarı diliyorum. Rabbim kazadan beladan korusun" diye konuştu.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, İstanbul’un gücünü tüm dünyaya göstermek istediklerini belirterek, "İstanbul Intercity Park, gerçekten çok özel bir hazırlık süreci geçirdi. Başlangıçta Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı ifade etmek istiyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız bu pisti çok kısa bir süre içinde mükemmel bir hale getirdi, baştan sona yenilendi. Valiliğimizin koordinasyonunda bütün kamu kurum ve kuruluşları, büyükşehir ve ilçe belediyelerimizden bütün herkes; İstanbul’un, ülkemizin tanıtımına gerçekten çok hizmet edecek bu yarışın en güzel şekilde gerçekleşmesi için gerekli olan tüm hazırlıkları yaptı. Kıymetli Bakanımıza huzurlarınızda şükranlarımı iletmek istiyorum. Kendisine yarış öncesinde yapılacak tüm sunumlarımızı arz edeceğiz, talimatlarını alacağız" dedi.







Vali Yerlikaya, organizasyonun seyircisiz yapılacak olmasının kendilerini üzdüğünü dile getirerek, "Organizasyon seyircisiz, bunu söylerken yüreğimiz son derece buruk. İsterdik ki burada daha önceki yarışlardaki gibi tüm koltuklar dolsun, 200 bin kişi bu sevince ortak olsun. Dünyada dile kolay 226 televizyonda canlı yayın, yaklaşık 2 milyar insanla buluşan bir şov bu. Bunu daha önce tecrübe etmemiz ışığında çok daha mükemmelini 9 yıl ara olmasına rağmen yapmak istiyoruz. İstanbul’un gücünü tüm dünya görsün istiyoruz. Dokuz yıl yarış yapılmayan bu mekanda çok kısa bir zaman içerisinde bu işin organizatörlerinin takdirini kazanacak şekilde bir hazırlık yapıldı. Artık heyecan dorukta. İki günden beri İstanbul’un tanıtımı yapılıyor ve biz İstanbul’dan seyircisiz olmasına rağmen önümüzdeki yıl ve bundan sonraki yıllarda da F1 yarışlarının seyircili olarak ülkemizde olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise, yarışlar öncesi her türlü hazırlığın tamamlandığını vurgulayarak, "Pistin asfaltını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız yenilemiştir. Etrafındaki diğer bütün işleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi ve biz de kalanları tamamlayarak pistimizi hazır hale getirdik. Bu, 20 arabadan ve 10 takımdan oluşan bir dünya şampiyonası. Sondan 3. yarıştayız. 2021 takviminde de bulunmak için görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde 2021 takviminin kesin sonucu açıklanacak" şeklinde konuştu.