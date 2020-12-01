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Futbol
Haber Giriş: 01.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Aytemiz Alanyaspor’un rakibi Atletico Madrid

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Lig lideri turuncu yeşilliler, istatistiklerde sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en iyileri arasında.

9 maçta sadece 3 gol yiyen Alanyaspor, bu kategoride Avrupa’nın 6 büyük liginde Atletico Madrid’in (2) ardından ikinci.

Süper Lig’de 1 maç eksiği olmasına rağmen liderliğini sürdüren Alanyaspor istatistiklerde de sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da zirvesinde bulunuyor.

Kulüp tarihinde ilk sırada tamamladığı hafta sayısını 14’e çıkaran turuncu yeşilliler Süper Lig’de “Tek namağlup takım” ve “En az gol yiyen takım” (3) unvanlarını 11. haftaya taşımayı da başardı.

Çağdaş Atan yönetiminde maç eksiğine rağmen ligde 19 kez ağları havalandıran Alanya, 10 maça çıkan Fenerbahçe’nin (20) ardından ligin en skorer ikinci takımı. Ayrıca rakiplere sadece 3 gol izni veren Akdeniz ekibi bu alanda ülkemizide zirveye çıkarken Avrupa’nın 6 büyük liginde, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid’in ardından en az gol yiyen 2. takım komunda. Madrid ekibi 9 maçta sadece 2 kez topu ağlarında gördü.

1- Ligin tek namağlup takımı...

3- Ligin en az gol yiyen takımı...

19- Avrupa’nın en az gol yiyen 2. takımı...

2- Ligin en çok gol atan 2. takımı...

10- Alanyaspor, 12. haftada Beşiktaş’ı konuk edeceği maçta kaybetmezse, iç sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkaracak ve kulüp tarihinin bu alandaki yeni rekoruna ulaşılacak.

Son Dakika Haberi | Aytemiz Alanyaspor’un rakibi Atletico Madrid

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