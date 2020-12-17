Son Dakika Haberi | Aytaç Kara ve Mehmet Özcan, Galatasaray yolunda!

Hem ocakta hem de sezon sonu özellikle yerli kadrosunu genişletmek isteyen sarı kırmızılılar Aytaç Kara ve Mehmet Özcan ile ilgilendiği ortaya çıktı.

SÖZLEŞMELERİ BİTİYOR

G.Saray'ın Kasımpaşa ile kontratının bitimine 6 ay kalan Aytaç’ın kulübü ile yollarını ayırması halinde ocak ayında kadrosuna katmaya hazırlandığı öğrenildi.

Eskişehir ile sözleşmesi sezon sonu bitecek 22 yaşındaki Mehmet Özcan da haziranda bedelsiz olarak kadroya katılmak isteniyor.