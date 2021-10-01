Son Dakika Haberi... Başakşehir'de Aykut Kocaman'dan istifa kararı: 'Yönetime sunacağım'

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Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması geldi.

Takımda bazı şeyleri değiştirme gücünün kalmadığını aktaran Kocaman, şu ifadeleri kullandı:

'BU BEDELİ ÖDEYECEĞİZ'

"Bizim adımıza söyleyecek çok şey yok. Kendi adıma bir şeyler söylemek istiyorum. Sezon başlangıcında 8 maçta 6 mağlubiyet hem kendi adıma hem de kulüp adına kabul edilebilir bir durum değil. Bu tip durumlarda kendi adıma vereceğim kararlarda bir şeyleri değiştirme şansıma bakarım. Şu anda, özellikle de ilk yarıda gördüğüm oyuncu davranışı ve benzeri şeyler, bir şeyleri değiştirme konusundaki gücümüzün azaldığını gösteriyor. Ne kendimi ne de kulübü sıkıntıya sokmanın anlamı yok. Nasıl başarılarda karşılığını alıyorsak, başarısızlıkta da bedeli olmalı. Bu bedeli ödeyeceğiz. Kendi adıma bunu yapacağım."

'EN DOĞRU KARAR BU'

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Aykut Kocaman, "Ödeyeceğiniz bedel istifa kararı mı?" şeklindeki soruya, "Evet." yanıtını verdi.

Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise "Geride kalan 8 maçta 6 mağlubiyet, 2 galibiyet. Kabul edilebilir değil. Elbette bunun bedeli olacak. Bu kulüp bunu hak etmiyor. İstifamı yönetime sunacağım. Sonuçlar ne olursa olsun gidişatı hep kontrol etmeye çalıştım. Ancak kendi adıma en doğru karar bu." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de ilk 8 maçta 2 galibiyet, 6 mağlubiyet alan Başakşehir, maç fazlasına karşın 15. sırada yer alıyor.