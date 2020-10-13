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Voleybol
Haber Giriş: 13.10.2020 - 00:17 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | AXA Sigorta Efeler Ligi maçına koronavirüs engeli

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Son dakika haberi | AXA Sigorta Efeler Ligi maçına koronavirüs engeli
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında 18 Ekim Pazar günü oynanması planlanan Haliliye Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçı, Şanlıurfa temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Şanlıurfa temsilcisi Haliliye Belediyespor ile oynayacağı karşılaşma, rakip takımda Kovid-19 pozitif vakalara rastlanması nedeniyle ileri bir tarihe tehir edilmiştir." denildi.

Açıklamada, "Haliliye Belediyespor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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