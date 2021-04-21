MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSon dakika haberi: Avrupa Süper Ligi askıya alındı
GeriSpor Son dakika haberi: Avrupa Süper Ligi askıya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 21.04.2021 - 03:23 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Avrupa Süper Ligi askıya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan toplam 12 kulübün kurduğu Avrupa Süper Ligi 2 gün sonra dağılmaya başlarken Avrupa Süper Lig yönetiminden açıklama geldi. Projeyi yeniden şekillendirmek adına gözden geçirdiklerini belirten Süper Lig yönetimi, organizasyonun askıya alındığını belirtti.

Avrupa futbolunu derinden sarsan ve gelen tepkiler üzerine 6 İngiliz kulübünün çekilme kararı aldığı Avrupa Süper Ligi, ömrünü 2 günde tamamladı.

Süper Lig'de yer alan 6 İngiliz kulübünün tamamının çekilme kararı almasının ardından askıya alınan Avrupa Süper Ligi'nde yönetim, açıklama yayımladı. Projenin yeniden şekillendirileceğinin belirtildiği açıklamada, "İngiliz kulüpleri baskılar nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Projeyi yeniden şekillendirmek için adımlarımızı gözden geçiriyoruz. Yeni bir organizasyon öneriyoruz çünkü var olan artık işe yaramıyor." ifadelerine yer verdi.

Avrupa Süper Ligi 2 günde dağılıyor Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Tottenham resmen ayrıldı...
Avrupa Süper Ligi 2 günde dağılıyor! Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Tottenham resmen ayrıldı...

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, iki gün önce yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuştu.

Ed Woodwardın istifası sonrası Conor McGregordan çarpıcı paylaşım:
Ed Woodward'ın istifası sonrası Conor McGregor'dan çarpıcı paylaşım:
Liverpoolda Avrupa Süper Ligi isyanı Futbolcular ortak bildiri yayımladı
Liverpool'da Avrupa Süper Ligi isyanı! Futbolcular ortak bildiri yayımladı
UEFA Başkanı Aleksander Ceferinden Manchester City sözleri:
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den Manchester City sözleri:
Avrupa Süper Liginde büyük deprem İstifası resmen açıklandı
Avrupa Süper Ligi'nde büyük deprem! İstifası resmen açıklandı

Son dakika haberi: Avrupa Süper Ligi askıya alındı

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi