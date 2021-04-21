Son dakika haberi: Avrupa Süper Ligi askıya alındı

Avrupa futbolunu derinden sarsan ve gelen tepkiler üzerine 6 İngiliz kulübünün çekilme kararı aldığı Avrupa Süper Ligi, ömrünü 2 günde tamamladı.

Süper Lig'de yer alan 6 İngiliz kulübünün tamamının çekilme kararı almasının ardından askıya alınan Avrupa Süper Ligi'nde yönetim, açıklama yayımladı. Projenin yeniden şekillendirileceğinin belirtildiği açıklamada, "İngiliz kulüpleri baskılar nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Projeyi yeniden şekillendirmek için adımlarımızı gözden geçiriyoruz. Yeni bir organizasyon öneriyoruz çünkü var olan artık işe yaramıyor." ifadelerine yer verdi.

İngiltere'nin Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'nın Milan, Inter ve Juventus, İspanya'nın Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, iki gün önce yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuştu.

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