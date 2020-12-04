Son Dakika Haberi | Avrupa, Başakşehir'i konuşuyor!

Temsilcimiz Başakşehir’in Red Bull Leipzig karşında kaybedip Avrupa’ya veda etmesine rağmen 4-3’lük maç ve hat-trick yapan İrfan Can Kahveci, Avrupa basınında manşetlerdeydi: ·

BILD: İstanbul’da 7 gollü çılgın gece! Bunun adı çılgınlık... 20 milyon Euro’luk Sörloth, ilk golünü attı ama çok önemli bir anda attı.

WELT: Leipzig, son 16 için şansını Sörloth ile sürdürdü. İstanbul’daki çılgın maçta tam 7 gol! En önemlisi Sörloth’dan geldi.

SPORTSCHAU: Leipzig’den Başakşehir önünde müthiş galibiyet! İstanbul’daki maç nefes kesti, 90+2’de sahneye Sörloth çıktı.

KICKER: Sörloth gol atmak için çok bekledi ama ilk golü için doğru zaman! Leipzig, Başakşehir önünde gereksiz bir heyecan yaptı ama Sörloth ile kurtuldu.

FOCUS: Sörloth, Leipzig’deki ilk golü için en önemli anı beklemiş! 90+2’de attığı golle Leipzig’in tur umutlarını son maça taşıdı.

MUNDO DEPORTIVO: Başakşehir, Lezipzig’e çok sorun çıkardı, çok zorladı. İrfan Can’ın golleri harikaydı ama Almanlar, son dakika golü ile Manchester United karşısında final maçına çıkmaya hak kazandı.

AS: İstanbul’da gol düellosunda son sözü uzatmalarda Sörloth söyledi. Çılgın bir maçtı, heyecan son dakikaya kadar sürdü.