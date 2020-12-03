Son Dakika Haberi | Atatürk Olimpiyat Stadı, Avrupa'yı kucaklamaya hazır!

Spor Arena / Adem KABAYEL - Atatürk Olimpiyat Stadı’na 2005’te dünya futbol tarihine geçen Liverpool ile Milan arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini kim unutabilir... 2020’de İstanbul’un yine bir efsanevi bir maça ev sahipliği yapması beklenirken Covid-19 pandemisi nedeniyle finalin seyircisiz oynanmasına karar verilmiş maçlar Portekiz’e alınmıştı. 2021’deki seyircili final UEFA tarafından yine Türkiye’ye verildi. Dev maça ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı son rüzgar panelinin takılmasıyla 9 Aralık’ta tamamen hazır hale gelecek. Peki 2002’de kapılarını açan statta neler değişti?

Herkes özveriyle çalıştı

Stadın tüm yenilenme sürecinde canla başla çalışan TFF Tesislerden ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Akın büyük özveriyle yürütülen hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini belirtirken “Yarın olsa finali yapabilecek durumdayız. UEFA’nın finalle ilgili seyircili ya da seyircisiz alacağı her karara saygılıyız. Atatürk Olimpiyat Stadı tüm Avrupa’yı kucaklamaya hazır” dedi. Nuri Akın statta yürütülen çalışmalarla ilgili olarak Hürriyet’e şu bilgileri verdi:

Stadın kapasitesi 74 bin 753'e çıktı

“UEFA kriterleri gereği Şampiyonlar Ligi Finali için stadyumun tam görüşlü koltuk kapasitesinin 70 bin kişi olması gerek. Bu gereklilik nedeniyle görüşü olmayan koltukların sahayı görür hale gelmesi için atletizm pisti kaldırılarak saha kenarlarında kot 90 cm düşürüldü. Altyapısı yenilendi ve asfalt kaplandı. Bu sayede UEFA kriterlerinde görüşe sahip koltuk kapasitesi 74 bin 753 adede ulaştı. Bu kapasitenin 250 adedi engelli seyircilere ayrıldı.”

- VIP, VVIP alanlar komple dekore edildi. VVIP ve dev organizasyonu yapabilecek durumdayız” dedi. locaların mobilyaları yenilendi. VIP ve VVIP alanlara hizmet verecek 2 adet tam teşekküllü mutfak kurulumu yapıld

- Tüm batı tribünde yer alan ıslak hacimler UEFA standartlarına uygun sayıya çıkarıldı ve tümü yenilendi. Seyirciler için batı tribünde 8 adet yeni büfe alanı oluşturuldu

- Takım soyunma odaları 110 m2 büyüklükten 180 m2 büyüklüğe çıkarıldı. Hakem odaları ile birlikte yeniden dekore edildi. Tüm ıslak hacimler yenilendi.

OLİMPİYATTA NELER DEĞİŞTİ

· Oyun alanı yeni nesil hibrit (sentetik-doğal çim karışık) olarak yenilendi.

· Saha aydınlatma sistemi yeni nesil LED sistem ile yenilendi. Maç öncesi etkinlikler için efekt modülü eklendi. · VIP ve loca seyircilerinin girişi için 2. kat ile 3. kat arasına 2 adet çelik merdiven imalatı yapıldı.

· Seyirci alanlarında bulunan tüm yönlendirme sistemi UEFA taleplerine uygun olarak yenilendi. · Basın için 5. katta ikram alanı oluşturuldu. UEFA gereklilikleri ışığında tüm bilgi işlem ve iletişim altyapısı yenilendi.

· Stadyumun enerji ihtiyaçlarına bağlı olarak tüm ana elektrik panoları, eklenen alanlarda otomasyon, yangın sistemleri ile kesintisiz güç kaynakları yenilendi.

· Biletleme sistemi altyapısı UEFA kriterlerine uygun hızda yenilendi, okuyucular revize edildi.

· Stadyum çevresi ve otopark alanlarında tüm aydınlatma sistemi yenilendi

RAKAMLARLA ATATÜRK OLİMPİYAT STADI

· 28 adet loca 20 m2’den 40 m2’ye 2 başkanlık locası 20 m2’den 60 m2’ye çıkarıldı.

· 370) UEFA talebi doğrultusunda basın için 370 m2 mixzone alanı düzenlendi.

· 590) VVIP tribünde (Protokol) 56 adet, Localarda 391 adet, VIP tribünde 590 adet yeni koltuk alındı.

· 9 bin 800 kırık koltuk değiştirildi. · 191) Toplam 158 adet iç, 33 adet dış üniteli VRF klima sistemi eklendi.

· 24) Engelli erişimine uygun 24 yeni turnike ve okuyucu eklendi.

· 35) Engellilerin erişimi için 35 adet yeni çelik platform yapıldı

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