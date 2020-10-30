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Futbol
Haber Giriş: 30.10.2020 - 19:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Atakaş Hatayspor iyi haberi verdi

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Son Dakika Haberi | Atakaş Hatayspor iyi haberi verdi
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Atakaş Hatayspor'da, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıkan futbolcuların hastalığı atlattığı bildirildi.

Atakaş Hatayspor'dan yapılan açıklamada "TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolüne uygun olarak takımımıza yapılan Covid-19 testlerinde futbolcularımızın test sonuçlarının tamamı negatife dönmüş olup, izolasyon süreci devam eden 2 futbolcumuz ise bireysel antrenmanlara başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

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