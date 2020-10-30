Son Güncelleme:
Son Dakika Haberi | Atakaş Hatayspor iyi haberi verdi
Atakaş Hatayspor'da, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıkan futbolcuların hastalığı atlattığı bildirildi.
Atakaş Hatayspor'dan yapılan açıklamada "TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolüne uygun olarak takımımıza yapılan Covid-19 testlerinde futbolcularımızın test sonuçlarının tamamı negatife dönmüş olup, izolasyon süreci devam eden 2 futbolcumuz ise bireysel antrenmanlara başlamıştır." ifadelerine yer verildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle