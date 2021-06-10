Son dakika haberi! Aston Villa'dan kulüp rekoru kıran transfer! Fenerbahçe de istemişti ancak...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Norwich City'nin Premier Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan golcü oyuncu Emiliano Buendia'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Aston Villa'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yaz Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Arjantinli oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, ödenen bonservis bedelinin kulüp rekoru olduğu ifade edildi ancak net rakama dair açıklama yapılmadı.

Transferin ardından konuşan Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith, "Emiliano, geçen sezon 31 golle olağanüstü bir dönem geçirdi ve Championship'in en iyi oyuncusu seçildi. Çok yönlü bir hücum oyuncusu. 10 numara pozisyonunda da aynı şekilde katkı verecek harika bir futbolcu. Transfer dönemi yeni başlamışken böylesine bir ismi kadromuza kattığımız için mutlu ve heyecanlıyız. Emiliano'nun takıma katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

İngiliz basını, Buendia'nın bonservisi için Aston Villa'nın Norwich City'ye 46 milyon pound ödediğini yazdı.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...