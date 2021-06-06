Son Dakika Haberi... Arsenal'in transfer planı belli oldu! Bellerin yerine Zeki Çelik...

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Lille'de forma giyen Zeki Çelik'in talipleri artıyor.

Arsenal'in, takımdan ayrılması gündemde olan Bellerin'in yerine Türk oyuncuyu düşündüğü belirtildi.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Premier Lig ekibi, Zeki Çelik'in transferi için 15 milyon euroyu gözden çıkardı.

MANCHESTER VE TOTTENHAM DA DEVREDE

Manchester United'ın ise Wan-Bissaka'ya alternatif aradığı, bu nedenle de Zeki Çelik'in transferini ciddi şekilde düşündüğü kaydedildi.

Tottenham'ın da Matt Doherty ve Serge Aurier'den beklediği performansı alamaması nedeniyle milli futbolcuya yöneldiği ifade edildi.

Sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan Zeki Çelik için Lille'in 15 milyon euroluk teklifi kabul edeceği kaydedildi.

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