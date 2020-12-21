Son Dakika Haberi | Arsenal ikiye bölündü! Mesut Özil krizi...

Premier Lig'de yine şampiyonluk yarışının dışında kalan, geçen sezon Mesut Özil ve Sokratis Papastathopoulos'u kadro dışında bırakan Arsenal'de kötü gidişatın faturası Mikel Arteta'ya çıkmış gibi gözüküyor.

İngiliz basınından Mirror'un haberine göre; Lonra ekibinde oyuncular ikiye bölünmüş durumda... Arteta'ya herkesin saygısı olmasına rağmen Mesut Özil ve Sokratis kararından memnun olmayan bir oyuncu grubu da mevcut...

Haberde Mesut Özil ve Sokratis'in takım içinde saygı gördükleri ve özellikle Mesut'un saha içinde de bazı futbolcular tarafından hala arandığı ve onun yokluğunda yaratıcılık konusunda büyük eksiklik olduğu belirtildi.

İki oyuncunun da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve ikisi de ocak ayından itibaren başka takımlarla görüşmelere resmen başlama haklarına sahipler... (Fanatik)

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...