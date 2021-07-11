Son Dakika Haberi... Arjantin'in Copa America'da tarihi Brezilya galibiyeti sonrası tüm dünyanın konuştuğu görüntü ve detay! Neymar, 4 final ve Cristiano Ronaldo...

Spor Arena Detay - Arjantin Milli Takımı, Brezilya'yı finalde 1-0 yenerek Copa America'yı kazandı ve 28 yıllık hasrete son verdi. Messi'nin ilk kupası olması sebebiyle tüm dünyanın gözü finale çevrilirken, maç sonu yaşananlar çok konuşuldu.

34 YAŞINDA SİFTAH YAPTI

Üç kez Copa America finali ve bir kez Dünya Kupası finali oynayan ancak kupa hasretini dindiremeyen Lionel Messi, Brezilya zaferiyle birlikte ilk kez Arjantin ile kupa kazanma başarısı gösterdi.

TARİHİ KARARDAN TAM 5 YIL SONRA

2016 yılında oynanan Copa America finalinde Arjantin, Şili'ye penaltılar sonucu elenirken Lionel Messi, penaltı vuruşundan yararlanamadığı karşılaşmanın ardından milli takımdan emekli olacağını açıkladı.

Emeklilik açıklamasına dek 4 kez final kaybeden Messi, geri dönüşünün ardından oynadığı ilk finalde kupayı kazanması da dikkat çekti.

RONALDO İLE AYNI GÜNDE KAZANDI

Tarihin en iyi tartışmalarında Cristiano Ronaldo ile kıyaslanan Lionel Messi'nin Arjantin ile kupa kazanmamasına vurgu yapılıyordu. Cristiano Ronaldo, Portekiz ile EURO 2016'da şampiyonluğa ulaşırken bu zaferin 5. yıl dönümünde ise siftah yapan taraf Lionel Messi oldu.

'10 TEMMUZ' TESADÜFÜ

Portekiz, 10 Temmuz 2016'da Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken 5 yıl sonra aynı gün Lionel Messi'li Arjantin'in Copa America'yı kazanması dikkat çeken bir detay oldu.

MAÇ SONU DUYGUSAL ANLAR

Milli takım kariyerindeki kupa hasretine son veren Messi, maç sonunda duygusal anlar yaşandı. Kupa törenin ardından saha içinde telefonunu eline alan Arjantinli yıldız, ailesiyle görüntülü konuştu. Messi'nin konuşması ve sevinci, gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

NEYMAR ÖNCE AĞLADI, SONRA GÜLDÜ

Brezilya Milli Takımı ile finalde kaybeden Neymar, son düdüğün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Saha içerisinde üzüntülü haliyle dikkat çeken Brezilyalı futbolcunun, daha sonrasında Messi ile olan görüntüsü geceye damgasını vurdu.

Neymar'ın, Barcelona'dan eski takım arkadaşı Messi ile eğlenceli pozlar vermesi hem Brezilya hem Avrupa basınında çok konuşuldu. Finalin hemen ardından ortaya çıkan bu görüntüler sebebiyle Neymar'a sosyal medya ve yazılı basında ciddi eleştiriler yapıldı.

TURNUVANIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Copa America'da hem zafere ulaşan hem de 'turnuvanın oyuncusu' seçilen Messi, birçok istatistikte de zirveye yerleşmeyi başardı.

Lionel Messi'nin Copa America performansı;

En çok gol atan oyuncu

En çok asist yapan oyuncu

En çok şut çeken oyuncu

En çok isabetli şut çeken oyuncu

En çok pozisyon yaratan oyuncu

Ceza sahası dışından en çok gol atan oyuncu

BİR GÜN OLACAĞINI BİLİYORDUM

Kupa seremonisi sonrası duygularını paylaşan Messi, "İnanılmaz mutluyum. Çoğu kez sahadan üzgün ayrılmak zorunda kaldım ancak bir gün bu anın geleceğini biliyorum. Bundan daha iyi bir an olamaz" şeklinde konuştu.