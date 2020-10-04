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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Arda Turan'dan Cüneyt Çakır'a itiraz! Maça damga vurdu
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Futbol
Haber Giriş: 04.10.2020 - 19:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Arda Turan'dan Cüneyt Çakır'a itiraz! Maça damga vurdu

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Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Kasımpaşa - Galatasaray karşılaşmasında Arda Turan ile hakem Cüneyt Çakır arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.

Spor Arena Özel | Kasımpaşa, Galatasaray karşısında Yusuf Erdoğan'ın 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, gol, öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Ev sahibinde Yusuf Erdoğan, 20'de topu ağlarla buluşturdu ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

VAR incelemesi yapan Cüneyt Çakır, Yusuf'un ofsaytta olmadığını ancak pozisyonun öncesinde Diagne'ye faul yapıldığına karar verdi ve golü iptal etti.

Cüneyt Çakır'ın VAR incelemesi sırasında Arda Turan'la yaşadığı diyalog dikkat çekti.

Galatasaraylı yıldız, VAR incelemesi yapan Çakır'a, "Ayağına basıyor. Daha nasıl faul olacak. Hocam topla alakası yok, adamın topla ilgisi yok." sözleriyle itirazda bulundu.

Golü atan Yusuf Erdoğan ise deneyimli hakeme, "Hocam ne faulü" diyerek Arda Turan'ın itirazlarına yanıt verdi.

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