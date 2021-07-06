Son dakika haberi... Arda Turan Galatasaray'da kaldı! Yeni sözleşme...

Galatasaray, takım kaptanı Arda Turan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun maaşına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

İmzanın ardından konuşan Arda, Galatasaray'da kaldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray'da imzaların önemli olmadığını belirten Arda, "Bizim için burada imzalar önemli değil. Hayatımız boyunca Galatasaray'a hizmet etmek için buradayız. Açıkçası çok mutluyum. Galatasaray'da olduğum her anın keyfini, mutluluğunu çıkarıp başarılar ve kupalar kazanmak istiyorum. O yüzden sayın başkana, yönetim kuruluna hem de hocama çok teşekkür ediyorum. Beni tekrardan bu armayla, bu formayla ve bu tişörtle kavuşturdukları için. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. İlk günkü gibi. Elimizden ne gelirse, her anını en kıymetli şekilde değerlendirip sezon sonunu kupalarla ve şampiyonluklarla bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

"EN İYİSİNİ, EN GÜZELİNİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Bu sezon daha başarılı olmak için çok çalışacaklarını belirten tecrübeli futbolcu, "Açıkçası geçen seneden sonra iyi dersler çıkardığımızı düşünüyorum. Şampiyonluğu son anda kaybettik ama Galatasaray'ın mücadelesini ve vazgeçmemeyi gösterdik diye düşünüyorum. Bu sene baştan işleri sıkı tutup daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Galatasaray her kulvarda olduğu gibi başarıya ve şampiyonluğa adaydır. Onun için elimizden geleni yapacağız. Her gün daha iyisini nasıl yapabiliriz diye uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Hiç durmadan dersler çıkarıp taraftarımıza en iyisini, en güzelini göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.