Son Dakika Haberi | Antalyaspor'dan 'kural ihlali' başvurusu!

Fraport TAV Antalyaspor'un, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile oynadığı karşılaşma ile ilgili kural ihlali başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Karşılaşmanın 89. dakikasında B.B.Erzurumspor'un VAR incelemesi sonra kazandığı golün ardından FTA Antalyaspor ofsayt itirazlarında bulunmuş, ardından yönetim kurulu yaptığı geniş kapsamlı bir açıklama ile pozisyonları tek tek anlatarak ihlal yapıldığını savunmuştu

FTA Antalyaspor'un bu açıklamanın ardından kural ihlali yapıldığı iddiasıyla TFF'ye başvurduğu öğrenildi.

Kırmızı-Beyazlı takımın 3 başlık altında topladığı iddialarında, pozisyonun VAR incelemesinde ofsayt olduğunun açık şekilde belli olduğunu, buna rağmen hakemlerin ofsayt kararı vermediğini, ikinci olarak kaleci Ferhat'ın bilerek oynamak için değil, kurtarmak için topa hamle yaptığını ve hakemlerin kurala uygun karar vermediğini, üçüncü olarak da Naldo'nun kaleyi gitmekte olan değil, auta çıkmakta olan topu eliyle kestiği için bunun karşılığının sarı kart olmadığını belirttiği öğrenildi.(Ajansspor)