Son Dakika Haberi | Antalyaspor'da Ersun Yanal: "Dünyalar farklı..."

Pandemi nedeniyle yaşam şeklinin değiştiğini belirten Yanal, "Benim bıraktığım dünya ile başladığım dünya arasında farklılıklar var. Kovid-19 herkesi teslim aldı. Berbere gidemeyeceksiniz deselerdi şaşırırdım, asgari yaşamak zorundayız" diye konuştu.