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Son Dakika Haberi | Antalyaspor'da Ersun Yanal: "Dünyalar farklı..."
Antalyaspor ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan ve ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkacak olan Ersun Yanal, karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Pandemi nedeniyle yaşam şeklinin değiştiğini belirten Yanal, "Benim bıraktığım dünya ile başladığım dünya arasında farklılıklar var. Kovid-19 herkesi teslim aldı. Berbere gidemeyeceksiniz deselerdi şaşırırdım, asgari yaşamak zorundayız" diye konuştu.
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