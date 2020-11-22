MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Antalyaspor'da Ersun Yanal: "Dünyalar farklı..."
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Antalyaspor'da Ersun Yanal: "Dünyalar farklı..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.11.2020 - 18:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Antalyaspor'da Ersun Yanal: "Dünyalar farklı..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Antalyaspor'da Ersun Yanal: "Dünyalar farklı..."
Abone Olgoogle-news

Antalyaspor ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan ve ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkacak olan Ersun Yanal, karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Pandemi nedeniyle yaşam şeklinin değiştiğini belirten Yanal, "Benim bıraktığım dünya ile başladığım dünya arasında farklılıklar var. Kovid-19 herkesi teslim aldı. Berbere gidemeyeceksiniz deselerdi şaşırırdım, asgari yaşamak zorundayız" diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle