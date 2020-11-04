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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Antalyaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 21:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Antalyaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Son Dakika Haberi | Antalyaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Fraport TAV Antalyaspor, 1 futbolcularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sağlık kurulu tarafından Kovid-19 semptomu belirlenen bir futbolcuya yapılan test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcunun takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.

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