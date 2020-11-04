Son Dakika Haberi | Antalyaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sağlık kurulu tarafından Kovid-19 semptomu belirlenen bir futbolcuya yapılan test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcunun takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.