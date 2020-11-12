Son Dakika Haberi | Antalyaspor'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 3 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fraport TAV Antalyaspor'da üç futbolcu ile bir kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan Kovid-19 testleri sonucunda, üç oyuncu ile bir personelde pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, testleri pozitif çıkan dört kişinin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.
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