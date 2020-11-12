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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Antalyaspor'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Haber Giriş: 12.11.2020 - 19:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Antalyaspor'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

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Son Dakika Haberi | Antalyaspor'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 3 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fraport TAV Antalyaspor'da üç futbolcu ile bir kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan Kovid-19 testleri sonucunda, üç oyuncu ile bir personelde pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, testleri pozitif çıkan dört kişinin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.

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