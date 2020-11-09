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Haber Giriş: 09.11.2020 - 14:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Antalyaspor, Şenol Fidan'la görüştü

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Son dakika haberi | Antalyaspor, Şenol Fidan'la görüştü
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Teknik direktör arayışını sürdüren Antalyaspor, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta yardımcılığını yapan Şenol Fidan ile görüştü.

Geçtiğimiz hafta Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor'da teknik direktör için çalışmalar sürüyor. Daha önce Abdullah Avcı'ya teklif yapan Akdeniz ekibi, teknik direktörlük görevi için Şenol Fidan'la da görüştü.

Son olarak Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'taki yardımcılık görevini üstlenen Şenol Fidan, daha önce de Antalyaspor'un pilot takımı Kemerspor'u çalıştırmıştı. (Asist Analiz)"

Son dakika haberi | Antalyaspor, Şenol Fidanla görüştü

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