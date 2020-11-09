Son dakika haberi | Antalyaspor, Şenol Fidan'la görüştü

Geçtiğimiz hafta Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor'da teknik direktör için çalışmalar sürüyor. Daha önce Abdullah Avcı'ya teklif yapan Akdeniz ekibi, teknik direktörlük görevi için Şenol Fidan'la da görüştü.



Son olarak Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'taki yardımcılık görevini üstlenen Şenol Fidan, daha önce de Antalyaspor'un pilot takımı Kemerspor'u çalıştırmıştı. (Asist Analiz)"

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