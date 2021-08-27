Son Dakika Haberi... Antalyaspor-Rizespor maçında penaltılar damga vurdu! Gökhan Gönül'den isyan...

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, Rizespor'u 3-2 mağlup ederken hakem Özgür Yankaya, 3 kez penaltı noktasını gösterdi.

Antalyaspor'da 54 ve 90+10. dakikalarda Wright, Rizespor ise 90+3. dakikada Djokovic, penaltıları gole çeviren isimler oldu.

UZATMADA KARŞILIKLI PENALTILAR

Antalyaspor'un 2-1 üstün olduğu anlarda Özgür Yankaya, 90. dakikada penaltı noktasına gösterirken bu karar oyuncular ve teknik direktör Ersun Yanal uzun süre itiraz etti.

Dakikalar 90+7'yi gösterdiğinde ise bu kez Antalyaspor penaltı kazandı ve 90+10. dakikada gelen golle mücadeleyi Antalyaspor 3-2 kazandı.

MAÇ SONU GÖKHAN GÖNÜL'DEN İSYAN

Mücadelenin ardından hakem kararları hakkında açıklama yapan Gökhan Gönül, şu ifadeleri kullandı:

Burası kimsenin keyfini tatmin edeceği yer değil. İki takım da emek veriyor. Son dakikada çalınan penaltıyı Türkiye'de nadir gördüm. Herkes emek veriyor. Yazık! Ceza almak istemiyorum. Birilerinin hesabı varsa, başka yerde ödesin! Emek veriyoruz

İNSANIN İÇİNİ ACITIYOR, YAZIK!

Kırmızı kart gördüğümde ceza alıyorum. Ancak bizim dışımızda hata yapanlar da kaç maçsa ceza alsın. Bugüne kadar hep sessiz, sakin kaldım. Bunlara girmedim ama insanın içini acıtıyor. Yazık!