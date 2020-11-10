Son dakika haberi | Antalyaspor, Ersun Yanal ile görüştü

Fraport TAV Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışı devam ediyor. Kırmızı beyazlılar, milli maç nedeniyle lige verilen arada kısa sürede teknik direktörü belirleyip, takımın adaptasyon sürecini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyor.



Takımın yarın başlayacağı antrenmanlarda yeni teknik direktörün de yer almasını planlayan yönetim görüşmelere hız verdi. Görüşme yapılan teknik adamlar arasında Ersun Yanal ismi ön plana çıktı.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Ersun Yanal görüştüğümüz hocalardan birisi. Bu akşam teknik direktörümüzü belirleyip, yarın antrenmanda yeni hocamızın olmasını planlıyoruz. Milli aranın takımımıza iyi geleceğini, yeni hoca ile adaptasyon sürecini kısa sürede atlatacağımızı düşünüyoruz. Teknik direktör konusunda görüşmelerimiz yoğun devam ediyor. Ersun hoca ile de görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

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