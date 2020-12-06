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Son Dakika Haberi | Antalya'da sıra dışı olay! Hakem Ramazan Keleş'i arı soktu
Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'un Ankaragücü'nü tek golle geçtiği maçta dördüncü hakem Ramazan Keleş'i arı soktu.
Antalyaspor ile Ankaragücü'nün kozlarını paylaştığı maçın 4. hakemi Ramazan Keleş'i maç sırasında arı soktu.
Ankaragücü sağlık ekibi, Ramazan Keleş'in tedavisini gerçekleştirdi.
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