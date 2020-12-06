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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Antalya'da sıra dışı olay! Hakem Ramazan Keleş'i arı soktu
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Haber Giriş: 06.12.2020 - 18:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Antalya'da sıra dışı olay! Hakem Ramazan Keleş'i arı soktu

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Son Dakika Haberi | Antalya'da sıra dışı olay! Hakem Ramazan Keleş'i arı soktu
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Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'un Ankaragücü'nü tek golle geçtiği maçta dördüncü hakem Ramazan Keleş'i arı soktu.

Antalyaspor ile Ankaragücü'nün kozlarını paylaştığı maçın 4. hakemi Ramazan Keleş'i maç sırasında arı soktu.

Ankaragücü sağlık ekibi, Ramazan Keleş'in tedavisini gerçekleştirdi.

Son Dakika Haberi | Antalyada sıra dışı olay Hakem Ramazan Keleşi arı soktu

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